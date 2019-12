Ursula von der Leyen gibt sich alle Mühe, ihr vor ihrer Wahl zur EU-Kommissionschefin bekundetes Interesse am Klimaschutz glaubhaft zu machen. An ihrem ersten offiziellen Arbeitstag kündigte sie am Montag auf der Weltklimakonferenz in Madrid einen »European Green Deal« an. Mit diesem solle Europa im Jahr 2050 zum »ersten klimaneutralen Kontinent« werden, so die CDU-Politikerin.

Das brachte ihr vor Ort größtenteils Lob ein: »Heute ist etwas Wichtiges passiert« sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Er erhofft sich, dass andere Staaten jetzt nachziehen. »Mit der europäischen Aufstellung gibt es jetzt zumindest das Potenzial, auch andere Regierungen zu bewegen«, sagte er vor Journalisten in Madrid.

Die fast 200 Mitgliedstaaten des Pariser Kl...