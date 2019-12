Die LINKE-Landesvorsitzende Anja Mayer Foto: dpa/Monika Skolimowska

Für die jetzt auftretenden Turbulenzen in der brandenburgischen Linkspartei ist es bezeichnend. Die Landesvorsitzende Anja Mayer meldete sich, obwohl sie weiterhin in Potsdam wohnt, vor einiger Zeit in den Kreisverband Frankfurt (Oder) um. Die Stadt gilt als Hochburg der Sozialisten, die dort seit 2018 mit René Wilke den Oberbürgermeister stellen. Doch seitdem hat die dortige LINKE nicht mehr wie gewohnt einen Abgeordneten im Landtag, denn als neuer Oberbürgermeister legte Wilke sein Mandat nieder und Ersatzmann Wolfgang Neumann verlor den Landtagswahlkreis an die AfD.

»Ich möchte helfen, die Verbindung nach Potsdam zu halten«, begründet Mayer ihre Ummeldung in den Kreisverband Frankfurt (Oder). Sie sei vorher schon oft in der Stadt gewesen. Die Genossen luden sie häufig ein - und Mayer kam gern.

Doch man kommt nun nicht umhin, diesen Wechsel in einem anderen Lichte zu betrachten. Denn der Kreisvorstand Potsdam beantragte, ei...