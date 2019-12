Die Statistik kann sich sehen lassen. Um satte 23,5 Prozent wuchs das Bruttoinlandsprodukt in Berlin seit 2010. Es werden also gut ein Viertel mehr Waren hergestellt und Dienstleistungen erbracht als damals. Auch in diesem Jahr erwartet die Senatsverwaltung für Wirtschaft wieder ein überdurchschnittliches Wachstum von zwei Prozent, wie es am Dienstag hieß. Berlin wird also ökonomisch weiter im Vergleich zum Bund aufholen. Das Wirtschaftsniveau der einst darniederliegenden Hauptstadt steigt.

Wie gut die wirtschaftliche Entwicklung läuft, unterstreicht auch die Zahl der Erwerbstätigen. Bis...