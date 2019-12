Nadschaf. Unter dem Druck der Proteste in Irak verhandeln die Parteien über die Bildung einer neuen Regierung. In der Hauptstadt Bagdad sind Vertreter der politischen Parteien zu Gesprächen über die Bildung einer neuen Regierung und ein Ende der Gewalt im Land zusammengekommen. Es wird erwartet, dass in dem stark zersplitterten Parlament die Verhandlungen noch komplexer und langwieriger werden als vergangenes Jahr. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi am Sonntag berieten die Vorsitzenden der Parlamentsfraktionen am Dienstag über den Entwurf für ein neues Wahlgesetz, das da...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.