Katharina Fegebank (Grüne) will in Hamburg hoch hinaus. Foto: imago images/Sven Simon

Wer Bürgermeisterin werden will, darf nicht zimperlich sein. Katharina Fegebank ist derzeit in Hamburg fast überall anzutreffen. Schließlich will die Spitzenkandidatin der Grünen ihren Koalitionspartner und Vorgesetzten Peter Tschentscher (SPD) nach der Bürgerschaftswahl am 23. Februar als Präses des Senats beerben und erste grüne Rathauschefin der Hansestadt werden.

Nicht überall freut sich indes jeder über den Besuch der Wissenschaftssenatorin. So am Dienstag in der Hamburger Flussschifferkirche, als die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihr Projekt »United4Rescue - Gemeinsam Retten« vorstellte. Zusammen mit zivilge...