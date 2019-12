Bücher zum Verschenken

Angela Merkel ist nun fast schon so lange an der Macht wie Helmut Kohl. Der war angetrieben vom Hass auf die »Sozen«, wie er sie nannte. Merkel hat die SPD nahezu bedeutungslos gemacht, sie hat sie in der großen Koalition zu Tode geliebt. Für die »Sozen« galt das Motto »Merkeljahre sind keine Herrenjahre«. So heißt ein Sammelband mit den Jahresrückblicken von Berliner Kabarettisten, die sie in der Zeit der CDU-Kanzlerin gehalten haben. Es sind Bov Bjerk, Horst Evers, Hannes Heesch, Christoph Jungmann und Manfred Maurenbrecher. Schon 2008 verrieten Jungmann und Heesch Merkels Geheimrezept, indem sie die Kanzlerin mit ihrem damaligen Vizekanzler Franz Müntefering (SPD) beim Kochen eines Mecklenburger Bohneneintopfes spielten. Merkel: »Bohnen in Wasser aufquellen! Birnen und Äpfel schälen, klein schneiden nicht zu weich kochen (...) Vor dem Servieren gebratene Speckwürfel hineingeben! Zack! Fertig ist das Gericht! So muss es sein, oder?« Müntefering: »Das ist richtig. Das ist ganz sozialdemokratischer Ton.« Merkel: »Ja, finden Sie?« Müntefering: »Ja, so wie Kurt Schumacher und später Herbert Wehner unsere Fraktionssitzungen geleitet haben.« (Ullstein, 272 S., geb., 14 €)