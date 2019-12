Das ist auch eine ganz eigene Kunst: Musik so zu spielen, dass sie klingt, als herrsche Stille. Wie es etwa Mark Nelson tut. Mit seiner Band Labradford hat er aus Drones, Echos und dem Klang von Lo-Fi-Gitarren Songs - oder eher Flächen - produziert, die einerseits eine starke Präsenz hatten und andererseits so klangen, als seien sie immer kurz vorm Verschwinden. Von Labradford, die in dem ganzen Postrock- und Indie-Zirkus der Neunzigerjahre, weil zu spröde, immer eine Außenseiterrolle übernahmen, ist seit 2001 nichts mehr zu hören. Unter dem Namen Pan American, als Soloprojekt, das die Soundästhetik von Labradford weitertrieb, hat Mark Nelson aber konstant weiter Platten veröffentlicht, mit Gitarre und Laptop als Hauptinstrumenten.

Eine Musik der Stille, wie gesagt, und eine...