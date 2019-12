Im Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf interessiert man sich auch für das Lernvermögen von Ziegen Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Mehrere wissenschaftliche Wenden und Neuausrichtungen hat das heutige Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf bei Rostock schon hinter sich. Nun steht der nächste Einschnitt bevor. Denn in der Zentrale der Leibniz-Forschungsgemeinschaft in Berlin wurde in der vorigen Woche überraschend entschieden, das Institut künftig aus der gemeinsamen Bund-Länder-Finanzierung herauszunehmen. Zuvor hatte eine Evaluierungskommission der Einrichtung attestiert, sie erfülle in Strategie und Forschungsoutput »nicht mehr die Anforderungen an ein Leibniz-Institut«.

Einige der älteren FBN-Mitarbeiter, die schon während der Wende 1990 dabei waren, empfänden nun ein »Déjà-vu«, berichtet Institutssprecher Norbert Borowy. Damals, beim Übergang der Vorgängereinrichtung, dem Forschungszentrum für Tierproduktion Dummerstorf-Rostock der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, in die neue vereinigte deutsche Wissenschaftsstruktur...