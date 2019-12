Gladbachs Trainer Marco Rose Foto: dpa/Marcel Kusch

Für den bislang letzten Schabernack im Borussia-Park sorgte Marcus Thuram mit Hilfe eines Weihnachtspullis. Eckfahnen, über die er zuvor stets ein Trikot von Borussia Mönchengladbach gehängt hatte, und das anschließende Freudentänzchen mit der so dekorierten Kunststoffstange zelebrierte der Franzose in diesem Herbst bereits mehrfach in deutschen Fußballstadien. Nach dem spektakulären 4:2 am letzten Sonntag gegen Freiburg wurde vor der Nordkurve jedoch ein eher ungewöhnliches Textil geschwenkt: Der nicht ganz geschmackssichere Weihnachtspullover des Stadionsprechers, den Thuram zuvor stibitzt hatte.

Die Fans jauchzten lauthals - wie schon während der Partie: als der Eckfahnen-Filou mit der Rückennummer zehn zum Beispiel mit fulminanten Ballgewinnen oder kraftvollen Flankenläufen begeistert hatte. Auch als er hoch in der Luft mit der Brust angenommenen und direkt in die eigene Laufrichtung bugsierten Bällen oder mit mannschaftsdienl...