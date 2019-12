6. Dezember 1989: Seit er aus der SED ausgetreten ist, ist Manne unerträglich, oder wie Erwin sagt, »destruktiv«. Manne meckert und mault über alles und alle. Heute machte er sich über die Menschenkette lustig, die sich am Sonntag quer durch die Republik zog; mit brennenden Kerzen in den Händen demonstrierten Hunderttausende für die Erneuerung der DDR. »Kinderkram« nannte Manne dies. Dann spöttelte er über die Besetzung von MfS-Dienststellen in Erfurt, Leipzig und Suhl: »Was glauben sie denn, dort zu finden? Die Akten sind doch längst geschreddert.« Womit er Recht hat, wie die Presse meldete. Manne kramte noch ’nen ollen Witz hervor: »Einem Mann ist der Papagei entflohen. Er eilt zur Stasi: ›Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich die politischen Ansichten meines Papageis nicht teile.‹« Erwin knurrte: »Ja und? Wat willste uns damit sagen?« Manne mokierte sich auch über den anstehenden Außerordentlichen Parteitag der SED und den Appell der...

