Helmut Lorscheid tritt aus der Unterführung eines Berliner S-Bahnhofes in den düsteren, nieseligen Herbstabend. Er guckt sich um. »Wo ist denn hier der Oberhofer Weg?«, fragt er eine Frau, die ihm die Richtung weist. »Das war doch jetzt netter, als das Smartphone rauszuholen«, sagt Lorscheid. Er kommt nicht weit, denn ein paar Schritte weiter entdeckt er eine Kunstgalerie, in der gerade eine Ausstellung eröffnet wird. Lorscheid tritt durch die Glastür, betrachtet die Bilder, kommt mit dem Galeristen ins Gespräch. Kunst und Menschen: Beides interessiert ihn.

Lorscheid ist Journalist. Doch nicht nur das. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet der 64-Jährige nebenberuflich als Modell. Sein Gesicht und sein Körper wurden in Zeichnungen, Gemälden, Fotografien und plastischen Werken festgehalten. Er spielt in Filmprojekten mit und nimmt an Performances teil. Manchmal bekleidet - meistens aber nackt.

An diesem Abend ist er unterwegs zu einem Aktzeichenkurs. Als er in einem Hinterhof in Berlin-Lichterfelde eine kleine Treppe zum Atelier hochsteigt, rückt die Illustratorin Stefanie Labes gerade Stühle zurecht. Bisher kennt sie Lorscheid nur von seinen Bewerbungsunterlagen. Für ihre Kurse suche sie unterschiedliche Typen, erzählt sie. »Ich finde es wichtig, dass Persönlichkeit rüberkommt.«

Helmut Lorscheid trägt Bauch und Schnauzbart. Er sieht nicht aus wie ein Mannequin - vielleicht wird er gerade deshalb gerne gebucht. Bei der Frage nach seinen Körpermaßen (1,66 Meter, 81 Kilo), macht er auf seine dunkle Haarlinie am Bauch aufmerksam, die bei Kursteilnehmenden beliebt sei. »Die hilft ernsthaft beim Zeichnen«, sagt Lorscheid. Falten machten einen Körper erst interessant, sagt er. Einmal habe ihm eine Zeichenschülerin gesagt: »Bei so einem Sportstudenten bin ich in zwei Minuten fertig. Da gibt es nichts, woran ich mich festhalten kann.«

Zum Modellstehen kam er, als eine befreundete Berliner Künstlerin Modelle suchte, die sie fotografieren und später malen wollte. Lorscheid machte mit - und wurde danach auch von anderen angefragt. Für den kunstbegeisterten Bonner war das eine Möglichkeit, intensiv mit Kunst in Berührung zu kommen - ohne selbst zu malen oder zu zeichnen.

Scham empfinde er nicht. Dennoch mache es einen Unterschied, ob er für Freund*innen und Bekannte Modell stehe. »Dann mache ich mehr Spökes«, sagt Lorscheid, damit meint der Rheinländer Unsinn.

Wenn ein Modell zu viel rede, könne das aber auch störend wirken. »Eigentlich ist das Modell auch nicht dafür da, den Volksunterhalter zu mimen«, erklärt der quirlige und kommunikative Lorscheid. Er hält sich zurück, aber spricht mit den Kursteilnehmenden über ihre Wünsche. So auch in Lichterfelde. Als die Teilnehmenden hinter ihren Staffeleien sitzen, beginnt er, sich langsam auszuziehen. Er streift die Hose ab, rubbelt sich einmal mit den Händen übers Gesicht und verschränkt die Hände vor dem Körper. »Stopp«, sagt Stefanie Labes. So war es vereinbart. Wenn den Zeichnenden ein Moment gefällt, geben sie ein Zeichen. Auf diese Weise entstehen aus der Bewegung heraus Positionen. Manchmal steht Lorscheid dann da, das Hemd halb über den Kopf gezogen, die Arme in der Luft. »Das gibt tolle Bilder«, sagt er.

Bequem ist das nicht unbedingt. Innezuhalten ist schwieriger, als es aussieht. »Sobald man ruhig stehen will, juckt die Nase«, sagt Lorscheid. Manche Positionen tun schon nach zwei Minuten weh. Und es komme auch mal vor, dass ein Kursleiter sagt: »Die nächste Position wird eine Dreiviertelstunde gehalten.« So etwas ärgert Lorscheid. »Die Kursleiter sollten Modelle als Menschen achten. Sie werden manchmal als Teil der Einrichtung behandelt«, sagt er. Meist aber sei der Umgang in den Kursen sehr freundlich.

Ein wichtiger Wohlfühlfaktor ist die Raumtemperatur. Denn während alle anderen angezogen sind, verharrt das Modell nackt und bewegungslos im Raum. Als Stefanie Labes feststellt, dass die Heizungskörper kalt sind, runzelt Lorscheid die Stirn. »Zur Not muss ich den Bademantel anziehen«, sagt er und Stefanie Labes rückt eine kleine Elektroheizung möglichst nah an ihn heran. Einen Schnupfen will sich Lorscheid nicht einfangen. Trotz seiner Rente ist er viel unterwegs - als Modell und weiterhin als Journalist.

»Eigentlich wollte ich Schriftsetzer werden«, erzählt Lorscheid, der aus dem Westerwald in der Nähe von Linz am Rhein stammt. Ihm sei aber gesagt worden, er sei zu schmächtig. »Ich war so ein schmales Handtuch.« Also wurde er Bürokaufmann - ein Beruf, der ihn nie richtig interessierte. Er ging auf die Fachoberschule Wirtschaft und Ende der 1970er Jahre nach Berlin, wo gerade die linke Tageszeitung »Die Neue« gegründet worden war. Nachdem diese Anfang der Achtziger wieder eingestellt wurde, arbeitete er als freier Journalist für Zeitungen, später fürs Radio und Fernsehen. Er schrieb über den Bundesnachrichtendienst, den Verfassungsschutz und internationalen Waffenhandel, arbeitete für die ARD-Sendungen »Plusminus«, »Markt« und »Monitor«, für den »Stern«, den »Spiegel« und den WDR. »Ich war eine Wühlmaus«, sagt er. In den Achtzigern gründete er mit vielen Mitstreiter*innen Kampagnen gegen den Rüstungsexport und arbeitete zwei Jahre als Fraktionsreferent der Grünen im Bundestag in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Bundesnachrichtendienst befasste.

Die guten Zeiten des Journalistenlebens seien für ihn inzwischen vorbei - auch wegen der schlechten Bezahlung. »Zeitweise habe ich als Journalist gleich wenig verdient wie als Aktmodell«, sagt er. Dabei sind auch die Honorare fürs Aktzeichnen nicht unbedingt rosig. Je nach Kurs und Region bekommt er zwischen 13 und 30 Euro für 45 Minuten. Am schlechtesten verdiene er in Berlin, da liege der Satz der Volkshochschulen bei knapp zehn Euro pro Dreiviertelstunde. »Das finde ich absolut unmöglich. Das ist eine Missachtung der Modelle,« sagt Lorscheid.

Dass er sich vor Fremden auszieht und dafür Geld bekommt, löst auch Irritationen aus. Selbst Freunde hätten seine Arbeit als Aktmodell als »eine Art Prostituion« bezeichnet. »Das hat mich geärgert und verletzt.« Einige Freundschaften seien daran zerbrochen. Dabei kann er selbst nichts Anrüchiges an seinem Nebenjob finden - genauso wenig wie seine Familie.

Diese Unbefangenheit sei eine Stärke, sagt Sabine Helsper-Müller. »Was mir an ihm gefällt, ist dieses Selbstverständnis. Er macht das ganz unpeinlich.« Die Siegener Künstlerin hat ihn während ihres Studiums zum ersten Mal gezeichnet und später immer wieder mit ihm zusammengearbeitet. Wenn ein Modell gekünstelt sei, merke man das später an den Arbeiten. »Der Helmut ist immer der Helmut. Der ist, wie er ist. Und das kommt auch so rüber«, sagt die Künstlerin. Sie arbeite gerne mit erfahrenen Modellen, die Positionen halten können und wissen, wie ihr Körper reagiert. Lorscheid bringe außerdem Fantasie mit - und mache selbst immer wieder Entdeckungen. »Sein Staunen überträgt sich dann auf die Zeichnenden.«

Auch als Modell kann Lorscheid bisweilen seine politische Seite ausleben - beispielsweise in Performances. Bei einer Arbeit des Künstlers Kurt Fleckenstein stand Lorscheid nackt mit dem Rücken zur Wand, vor seinem Körper eine Plexiglasscheibe, die kaum Bewegungsspielraum ließ. »No Exit« hieß die Arbeit, in der es um Folter ging.

Lorscheid stellt seinen Körper der Kunst als Inspirationsquelle zu Verfügung. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. »Meist kann man sehen, wer gezeichnet hat«, sagt Lorscheid. Seine Theorie: Die Menschen zeichnen sich selbst. »Wenn die Gliedmaßen zu lang sind, hat es meistens ein großer Mensch gezeichnet.« Bei einer kleinen, eher rundlichen Peruanerin sei er mal klein mit Bauch gewesen - bei einer hochgewachsenen und schlanken Schwedin hingegen groß.

In Lichterfelde hält ein Kursteilnehmer einen Bleistift senkrecht vors Gesicht, kneift ein Auge zusammen, nimmt Maß. Auch an diesem Abend entsteht wieder eine Reihe von kleinen, gezeichneten Lorscheids.

Zu seinem 60. Geburtstag im Jahr 2015 hat das Modell sich selbst eine Ausstellung geschenkt. »Eigentlich wollte ich 60 Werke zu meinem 60. zeigen. Es wurden aber 62 Künstler und über 120 Werke«, erzählt er. Dafür mietete er eine Halle mit 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche in Siegburg bei Bonn.

Klingt ein bisschen selbstverliebt. Doch Lorscheid ist niemand, der den ganzen Tag sein Spiegelbild betrachtet. Einige wenige Arbeiten hängen bei ihm im Büro - nicht aber zu Hause bei Frau und Kindern. »Sonst wirste wach und dein Alter glotzt dich von allen Wänden an«, sagt Lorscheid und lacht.