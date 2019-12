Der morgendliche Berufsverkehr fließt über den Kaiserdamm. Foto: dpa/Michael Kappeler

Rund 3100 Kilometer Radverkehrsanlagen müssen, basierend auf dem Mobilitätsgesetz in Berlin, bis zum Jahr 2030 gebaut werden, schätzt der aus dem Radentscheid hervorgegangene Verein Changing Cities. Rechnerisch müssten also seit Verabschiedung des Gesetzes vor anderthalb Jahren bis Ende 2030 jeden einzelnen Tag 700 Meter fertiggestellt werden.

»Es ist schwer, den Glauben daran zu behalten, dass die Ziele erreicht werden«, sagt Vereinsaktivistin Inge Lechner. In den vergangenen anderthalb Jahren sind vielleicht um die fünf Kilometer zusammengekommen, schätzt der Verein »wohlwollend«. »Wir haben das Gefühl, dass bei Teilen der Verwaltung der Fokus immer noch auf dem motorisierten Individualverkehr liegt«, so Lechner weiter.

Für großes Unverständnis sorgte die Lösung nach der Wiedereröffnung der Oberbaumbrücke im Oktober. Formal wurde dem Autoverkehr zwar eine Spur pro Richtung weggenommen, doch die Radwege an den Seiten sind schmaler ausgefallen, als von der Senatsverkehrsverwaltung zunächst angekündigt. Und weil die Fahrradspur nicht baulich abgetrennt wurde, nimmt ein Teil der Autofahrer die Fläche wie selbstverständlich in Anspruch und nutzt sie einfach als zweite Fahrspur. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) hat nach lautem Protest inzwischen Nachbesserungen angekündigt. »Das ist natürlich ein Vorgehen, das sehr ineffizient ist«, sagt Denis Petri, Vorstand von Changing Cities. »Es ist eigentlich nicht Aufgabe der Hausleitung, sich sehr viel im Mikromanagement zu beteiligen.«

»Tatsächlich müssen wir die Verkehrssenatorin oft kritisieren, aber eigentlich ist es unredlich, sie für alles verantwortlich zu machen«, erklärt Inge Lechner. Nicht nur bei der für rechtliche Anordnungen auf dem Hauptstraßennetz zuständigen Verkehrslenkung Berlin gibt es Blockierer von Veränderungen, auch in den Bezirken werde zum Teil regelrecht Sabotage betrieben. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Steglitz-Zehlendorf hat zum Beispiel wenige Monate nach der Installation auf Antrag der FDP beschlossen, dass die Poller, die die Fahrradspur am Dahlemer Weg schützen, nach Ende der Versuchsphase wieder abgeräumt werden müssen. In Lichtenberg musste die BVV mit einem Dringlichkeitsantrag der Linksfraktion den zuständigen Verkehrsstadtrat Wilfried Nünthel (CDU) zwingen, an der Siegfriedstraße einen geschützten Radweg anzulegen. »Ein weiteres Beispiel ist der Bezirk Reinickendorf, der sich weigert, einen FahrRat einzurichten«, sagt Denis Petri. In diesem Gremium beraten Bürger, Initiativen, Verwaltung, Politik und Verbände in allen anderen Bezirken sowie auf Landesebene regelmäßig über die Radverkehrsförderung.

Das Problem der Durchsetzung der Verkehrswende fängt für Inge Lechner ganz oben an: »Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich definitiv nicht in der Form verpflichtet, wie es eigentlich erwartet werden muss.« Senatorin Günther agiere »mehr schlecht als recht«, um Nachhaltigkeit im Verkehrssektor als oberste Priorität durchzusetzen. Am 8. Dezember ist sie mit dem ganzen Senat seit genau drei Jahren im Amt. »Berlin darf nicht scheitern. Wir haben noch zwei Jahre in dieser Legislaturperiode«, sagt Denis Petri.