Härtere Strafen - sie sollen vor Kindesmissbrauch schützen oder ihn ahnden, Fußballfans das Abbrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien verleiden. Und sie sollen sogenannte Gefährder und schwere Straftäter aus Syrien treffen, indem ihre Abschiebung ermöglicht wird. Die Bundesregierung soll die Voraussetzungen dafür schaffen. Darauf einigten sich die Innenminister von Bund und Ländern auf ihrer dreitägigen Konferenz in Lübeck, die am Freitag zu Ende ging.

Ob Abschiebungen nach Syrien generell wieder möglich sin...