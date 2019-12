Berlin. Für mehr Klimaschutz wollen Berlins Grüne Autos in der Stadt konsequent zurückdrängen. Die Delegierten des Landesparteitags beschlossen am Samstag, dass die Innenstadt bis 2030 zur Null-Emissions-Zone umgestaltet werden soll, in der Benzin- und Diesel-Fahrzeuge tabu sind. Vorgesehen sind die schrittweise Schaffung autofreier Straßen und Kieze mit mehr Spielstraßen, eine City-Maut, die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und höhere Preise für das Anwohnerparken.

Ein Antrag der Grünen Jugend, eine solche Zone bereits bis 2025 zu schaffen und bis 2030 sämtlichen motorisierten Individualverkehr aus der gesamten Stadt »verschwinden« zu lassen...