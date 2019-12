Hongkong. Sechs Monate nach dem Beginn der Protestwelle in Hongkong haben die Anhänger der Demokratiebewegung wieder mit einer Großdemonstration ihre Forderungen unterstrichen. Rund 800 000 Menschen versammelten sich nach Angaben der Organisatoren am Sonntag zu einer Massenkundgebung in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Es war die größte Demonstration seit Monaten. Jimmy Sham von der er die Civil Human Rights Front, die viele der Großdemonstration organisiert, appellierte an die pekingtreue Regierung, so bald wie möglich auf die Forderungen der Demonstranten einzugehen.

Die überwiegend in schwarz gekleideten und teils maskierten Demonstranten versammelten sich am Nachmittag (Ortszeit) a...