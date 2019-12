Wer sich beeilt, kann noch dieses Jahr Steuervorteile nutzen und Geld sparen. Foto: imago images/imagebroker

Investitionen: Wer bestimmte Ausgaben noch in das laufende Jahr vorzieht, kann Steuern sparen. So lohnt es sich mitunter, Werbungskosten für beruflich bedingte Ausgaben noch in diesem Jahr zu bündeln, sofern sie die Grenze des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 1000 Euro überschreiten. Was in einem Kalenderjahr darüber hinausgeht, lässt sich steuerlich geltend machen. Dazu könnte beispielsweise die Rechnung für eine Weiterbildung im nächsten Jahr schon 2019 beglichen werden.

Auch kann es sich lohnen, noch vor Jahreswechsel von einem Fachbetrieb etwas in Haus und Garten erledigen zu lassen: Bis zu 6000 Euro für Arbeitsstunden und Anfahrt kann ein Haushalt im Jahr geltend machen machen. Die Steuerermäßigung beträgt 20 Prozent.

Krankheitskosten: Bis zu einer individuellen Grenze der »zumutbaren Belastungen«, die je nach Familienstand und Familiengröße variieren, muss jeder die Kosten selbst tragen, die nicht von der Krankenkasse übe...