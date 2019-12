Heizung und Warmwasser sind für einen Großteil des Energieverbrauchs in Wohnhäusern verantwortlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, benötigte Energie klimafreundlich zu erzeugen und von staatlicher Förderung zu profitieren.

Solarthermieanlagen

Solarthermieanlagen wandeln die Energie der Sonne über Kollektoren auf dem Dach oder an Hauswänden in Wärme für Wasser oder Heizung um. Ein Wärmespeicher sammelt zudem das durch die Sonnenenergie erhitzte Wasser. So kann dieses auch nachts genutzt werden oder an Tagen, an denen die Sonne nicht scheint. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfu...