Sitzung im Berliner Abgeordnetenhaus. Alle Abgeordneten der Linkspartei gaben bei einer Umfrage an schon beschimpft, beleidigt oder bedroht worden zu sein. Foto: dpa/Annette Riedl

Berlin. Fast alle Berliner Politiker sind laut einer Umfrage des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) schon beschimpft, beleidigt oder bedroht worden. Betroffen seien Politiker aller Parteien, teilte der Sender am Dienstag mit. Befragt wurden den Angaben zufolge schriftlich 205 Berliner Politiker, von denen 157 antworteten. Mehr als 93 Prozent von ihnen wurden demnach schon beschimpft.



Am stärksten seien Parteien aus dem linken Spektrum betroffen, also LINKE, Grüne und SPD, hieß es. So gaben alle Politiker der Linkspartei an, schon einmal beschimpft oder beleidigt worden zu sein. Bei den SPD-Politikerinnen und Politikern waren es 97 Prozent. Dahinter lägen die Grünen mit 96 und die AfD mit 90 Prozent. Von der CDU gaben rund 84 Prozent der Politiker an, schon einmal beschimpft oder beleidigt worden zu sein. Bei der FDP waren es rund 82 Prozent. Über die Hälfte (knapp 53 Prozent) gab an, bis zu fünf Mal pro Woche beschimpft zu werden, darunter am häufigsten Politiker der LINKEN.

Auch Ziel von Bedrohungen seien besonders Politiker von Linkspartei und AfD, hieß es weiter: 76 Prozent der AfD-Politiker und etwa 63 Prozent der LINKEN-Politiker wurden demnach im Laufe ihres politischen Lebens bedroht. Bei den Grünen waren es 60 Prozent. Bei den SPD-Politikern waren es rund 44 Prozent, bei der CDU 42 Prozent und bei der FDP 27 Prozent.

Die meisten Beschimpfungen, Beleidigungen und Bedrohungen (71 Prozent) passierten der Umfrage zufolge per E-Mail. Auf Platz zwei lägen die sozialen Medien mit 68 Prozent. 66 Prozent der teilnehmenden Politiker gaben zudem an, auch schon bei persönlichen Treffen oder öffentlichen Veranstaltungen damit konfrontiert worden zu sein. epd/nd