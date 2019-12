Aboriginal-Tänzer demonstrieren vor dem Parlament in Canberra gegen häusliche Gewalt in indigenen Communities. Foto: Mick Tsikas/dpa

Ist meine Frau, meine Tochter, meine Schwester verloren oder ermordet? Diese Fragen stellen sich viele indigene Familien in Australien. Viele warten jedoch ihr ganzes Leben auf Antworten, die häufig nie kommen.

Eine Untersuchung des staatlichen Fernsehsenders ABC brachte ans Tageslicht, dass überdurchschnittlich viele Aboriginal Frauen in Australien verschwinden. Im Bundesstaat New South Wales, in dem auch Sydney liegt, gehören zehn Prozent der seit 2014 vermissten Frauen der indigenen Bevölkerung an, obwohl sie weniger als drei Prozent der Bevölkerung des Staates ausmachen. Auch in den Bundesstaaten Queensland und Westaustralien scheinen die Zahlen ähnlich hoch zu sein, obwohl es vielerorts an exakten Daten mangelt.

Eine der Vermissten ist Monique McBride. Sie war 24 Jahre alt, als sie im Juni 2013 von ihrem Heimatort Hervey Bay an der Ostküste Australiens aufbrach, um ein verlängertes Wochenende in Brisbane zu verbringen. A...