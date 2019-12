Bundesregierung möchte mit Flüssiggas-Förderung Kritik an Nord Stream 2 dämpfen

Eine Konferenz in Berlin diskutierte Perspektiven der Gaskooperation EU-Russland

Teilstrecken der Erdgasleitung »Nord Stream 2« in Ostsee zusammengeschweißt

Während sich Berlin beifallheischend in einen diplomatischen Konflikt mit Moskau um einen unklaren Mordfall verbeißt, hat Washington kein Problem damit, deutsche und russische Interessen gleichermaßen für vernachlässigbar zu erklären. Trumps eigenwillige Weltsicht ist hier für nicht erste Ursache. Hier naht ein strategischer Konflikt mit offenem Ausgang.

Es handelt sich hier um Ausläufer eines strategischen Konflikts mit verheerende Aussichten. 30 Jahre nach dem Zusammenbruch des Ostblocks gerät die westliche Allianz an ihre Grenzen, weil es inzwischen nur wenig braucht, ihre angebliche Wertegemeinschaft ins Straucheln zu bringen und die dahinter lauernden egozentrischen machtpolitischen Interessen offenzulegen. Die deutsche Außenpolitik versucht sich gegenüber Washington in einem Kompromiss aus demonstrativem Selbstbewusstsein und Dienstbeflissenheit. Das Verhältnis zu Russland ist Ausweis dieser verzweifelten Zwitterrolle.

Auch in Spanien ist die rechtsextreme Klimawandelleugner-Partei VOX auf dem Vormarsch. Sie profitiert vom Frust der Menschen und gibt sich als Anti-Systempartei.

Der Fußballverein Chemnitzer FC erstickt am rechten Klima, das er selbst jahrelang gefördert hat, meint Alexander Ludewig

Mit den UN-Klimaverhandlungen kann es so nicht weitergehen, findet Elena Balthesen von »Fridays for Future«

