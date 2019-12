Unser täglicher Newsletterbringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der- und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Der CFC droht am rechten Klima zu ersticken, das er selbst gefördert hat. Ein Notvorstand führt den Verein, weil ehemalige Funktionäre bedroht und als »Judensau« beschimpft wurden. »Siemon raus!«-Rufe schallen durchs Stadion, weil er den Verein nicht nur sanieren, sondern auch dessen »Kuschelkurs mit rechtsradikalen Gruppierungen« beenden will.

Als »Skandal«, sieht Klaus Siemon das Urteil. Der Insolvenzverwalter kämpft seit April 2018 um die Zukunft des Vereins. Die Wut ist verständlich. Das Urteil ist nachvollziehbar - als Folge jahrelangen Versagens des CFC. Er hat ein Fußballspiel zur Trauerfeier eines bekannten Neonazis gemacht. Den Aufstieg im Mai feierten Mitglieder rechter Fangruppen in der Spielerkabine, auch in Vereinsgremien war Platz für sie. Die Kündigung des Kapitäns war mehr Symbol als starke Tat - und juristisch nicht haltbar.

Ist Daniel Frahn rechtsradikal? Ausreichende Anhaltspunkte dafür fand das Arbeitsgericht Chemnitz nicht - und erklärte die fristlose Kündigung des 32-Jährigen durch den Chemnitzer FC für unwirksam. Der Fußballer hatte beim Torjubel für einen verstorbenen Neonazi ein fragwürdiges Shirt (»Support your local Hools«) präsentiert und ein Auswärtsspiel auf der Tribüne zwischen führenden Köpfe rechter Fangruppen verfolgt.

Auch in Spanien ist die rechtsextreme Klimawandelleugner-Partei VOX auf dem Vormarsch. Sie profitiert vom Frust der Menschen und gibt sich als Anti-Systempartei.

Der Fußballverein Chemnitzer FC erstickt am rechten Klima, das er selbst jahrelang gefördert hat, meint Alexander Ludewig

Mit den UN-Klimaverhandlungen kann es so nicht weitergehen, findet Elena Balthesen von »Fridays for Future«

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!