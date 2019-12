Trainer Michael Oenning konnte den 1. FC Magdeburg im Frühjahr 2019 nicht in der zweiten Bundesliga halten. Seit einigen Wochen betreut er nun den griechischen Fußball-Erstligisten Aris Saloniki. Er sprach mit Anne Hahn und Frank Willmann über seine zweite Station im Ausland, die Zukunft des 1. FCM und darüber, was er am Trainerberuf liebt und hasst. Foto: imago images/Thanassis Dimopoulos

Wie und wo leben Sie gerade in Ihrer neuen Heimat Saloniki?

Am Anfang hab ich mitten in der Stadt gewohnt. Das ist hier aber eigentlich unmöglich, weil man nicht zur Ruhe kommt. Das ganze Leben spielt sich in der Innenstadt ab. Jetzt wohne ich ein bisschen außerhalb, in der Nähe des Trainingszentrums.

Wie nehmen Sie die Stadt und ihre Bewohner wahr?

Hier herrscht eine unglaublich große Lebensfreude: Das ganze Leben findet draußen statt, auch nachts. Die Griechen scheinen sich mit ihren schwierigeren Lebensumständen gut zu arrangieren.

Wie sieht hier der perfekte Trainertag aus?

Genau wie jetzt: Morgens mit hochmotivierten Spielern auf einem perfekten Rasen trainieren, die Sonne scheint, dazu ein guter Kaffee.

In Magdeburg lief nicht alles perfekt. Den Zweitliga-Abstieg konnten Sie nicht verhindern. Wie sehen Sie diese Zeit mit Abstand?

Ist ja noch nicht so lange her. Ich freue mich nach wie vor, diese...