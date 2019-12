Felwine Sarr wurde 1972 in Niodior in Senegal geboren. Er ist Schriftsteller, Musiker und lehrt als Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Gaston-Berger-Universität in Saint-Louis, Senegal. Er beschäftigt sich damit, wie man die Geisteswissenschaften von Afrika aus neu schreiben könnte. Dazu sprach er am Mittwoch im Rahmen der ersten Berlin Southern Theory Lecture an der Freien Universität Berlin. Von ihm erschienen die Bücher »Afrotopia«, 176 S., geb., 20 €, und, zusammen mit Bénédicte Savoy, »Zurückgeben. Über die Restitution afrikanischer Kulturgüter«, 224 S., br., 18 €, bei Matthes & Seitz.

Foto: dpa/Thilo Rückeis