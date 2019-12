Im Oktober demonstrierten Menschen mit «Kein Mensch ist illegal» und «Refugees welcome» Plakaten in Dresden. Nun wurde in dem Freistaat erneut ein Flüchtlingsheim angegriffen. Foto: dpa/Jan Woitas

Dresden. In Dresden ist ein Heim für unbegleitete minderjährige Geflüchtete gewaltsam attackiert worden. Am frühen Sonntagmorgen seien sechs Doppelglasscheiben des Gebäudes vermutlich mit Holzknüppeln von unbekannten, maskierten und dunkel bekleideten Tätern eingeschlagen worden, wie die Polizei am Sonntag in Dresden mitteilte. Tatverdächtig seien ein 20-jähriger und zwei 21-jährige Deutsche. Zuvor war die Polizei von vier unbekannten Tätern ausgegangen.

Es sei ein Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro entstanden. Die Ermittlungen würden laufen. Eine politische Motivation der Attacke werde geprüft, der Staatsschutz sei eingeschaltet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes. epd/nd