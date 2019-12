Die Infrastruktur der S-Bahn ist oft überaltert. Foto: nd/Nicolas Šustr

Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) bekommt am Mittwoch Besuch. Um fünf vor 12 will ein Bündnis aus Umweltverbänden, Gewerkschaften und den »Students for Future«, studentischen Unterstützern der »Fridays for Future«, vor dem Verwaltungssitz der Senatorin am Köllnischen Park demonstrieren. Es geht um die vom Senat bereits beschlossene Ausschreibung der S-Bahn-Teilnetze Stadtbahn und Nord-Süd.

Der Gewerkschaftsbund DGB, die Umweltverbände BUND und Naturfreunde und auch die studentischen Klimaretter haben Sorge, dass durch die Kleinteiligkeit der Ausschreibung und die möglicherweise daraus resultierenden Schnittstellen kein sicherer und stabiler S-Bahnbetrieb möglich sein wird. Die Beteiligten sehen durchaus die schon jetzt vorhanden Schnittstellenprobleme durch die Aufteilung der Zuständigkeit auf verschiedene Untern...