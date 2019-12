Das größtmögliche Lob erhielt Max Hopp schon vor seinem ersten Wurf im Alexandra Palace von höchster Stelle. Kein Geringerer als die Darts-Legende Phil Taylor geriet bei der Frage nach dem deutschen Hoffnungsträger ins Schwärmen. »Max ist großartig. Ich liebe ihn. Er hat einen schönen Stil«, sagte der Rekordweltmeister. Es sind diese Lobeshymnen, die Hopp den nötigen Rückenwind für seine WM-Mission im »Ally Pally« bescheren sollen.

»Es ist immer alles möglich«, sagte der 23-Jährige vor seiner siebten WM-Teilnahme: »Ich bin routinierter und nicht mehr so aufgeregt.« Den Beweis dafür muss Hopp allerdings noch erbringen - womöglich sofort im direkten Vergleich mit Landsmann Gabriel Clemens, der an diesem Mittwoch in Runde eins zunächst auf den Niederländer Benito van de Pas trifft. Sollte Clemens gewinnen käme es dann bereits in Runde zwei am Freitag zum deutschen Duell. Hopp ist dort aufgrund seiner Weltran...