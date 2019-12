Auswärtiges Amt: Anzahl der in der Türkei inhaftierten Deutschen ist in den vergangenen sechs Monaten auf 62 gestiegen

Juristen sind Mitglieder in der linken Anwaltsorganisation ÇHD / Angeklagte im »Cumhuriyet«-Prozess bleiben in U-Haft

Roth forderte die Bundesregierung auf, »entsprechenden Druck auszuüben, auch wirtschaftlichen, solange die Praxis willkürlicher Festnahmen anhält - ob die Betroffenen nun deutsch sind oder nicht«. Die Politikerin verlangte zudem ein Ende der deutschen Waffenexporte in die Türkei. AFP/nd

Lesen Sie hier: Zelle ohne Aussicht. Mit Osman B. befinden sich derzeit mindestens sieben deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen in der Türkei in Haft.

Die Grünen-Sprecherin für Auswärtige Kulturpolitik, Claudia Roth, zeigte sich gegenüber der »Welt« erstaunt darüber , dass die »Bundesregierung offenkundig nur bedingt Bescheid« über die Umstände der Festnahmen wisse. Sie verwies darauf, dass unter anderem das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen vor »willkürlichen Festnahmen« in der Türkei warne.

Berlin. Einem Medienbericht zufolge befinden sich derzeit 59 deutsche Staatsbürger wegen unterschiedlicher Tatvorwürfe in türkischer Haft. Dies gehe aus einer Kleinen Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion zur Türkei-Politik der Großen Koalition hervor, berichtete die »Welt« am Dienstag. Ob es dabei Fälle juristischer »Willkürlichkeit« gebe, wollte die Bundesregierung demnach nicht beurteilen.

Strafbehörden erheben unterschiedliche Vorwürfe / Kritik an Bundesregierung

