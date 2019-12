Foto: imago images/imagebroker

In Brandenburg, einem der waldreichsten Bundesländer, ist mehr als jeder dritte Baum in den Forsten sicht- und messbar krank. Und nach dem zweiten Dürrejahr in Folge mit anhaltend hohen Temperaturen und viel zu geringen Niederschlagsmengen lässt sich auch daran ablesen, dass der Klimawandel im Brandenburger Wald angekommen ist. Das ist die Kernaussage des Waldzustandsberichtes 2019, den Forst- und Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch in der Potsdamer Staatskanzlei vorgestellt hat.

Dem Bericht zufolge hat sich der Zustand der märkischen Wälder gerade gegenüber dem ebenfalls zu trockenen und zu warmen Vorjahr beträchtlich verschlechtert. Die deutlich geschädigte Fläche nahm um ein Viertel zu. Nur noch 14 Prozent der Waldfläche sind gesund, heißt es. Der Waldzustand gilt nach dem Kronenzustandsindex als beeinträchtigt.

Dass es auch den märkischen Wäldern nicht gut geht, ließ sich bereits an den im November vorgeleg...