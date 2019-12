Der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen (Mitte), bei den Verhandlungen in Genf Foto: AFP/Fabrice Coffini

Angesichts der enormen wirtschaftlichen Probleme, mit denen die Syrer aktuell zu kämpfen haben, ist das Interesse für politische Entwicklungen im Rahmen der Vereinten Nationen weit in den Hintergrund gerückt: Das syrische Pfund hat an Wert verloren, Preise sind weiter in die Höhe geschossen, Öl und Gas sind knapp. Von der Europäischen Union verhängte Wirtschaftssanktionen verhindern die Einfuhr wichtiger Güter. Die EU-Sanktionen werden von jenen der USA ergänzt, die sich vor allem gegen den Öl- und Gassektor des Landes richten. US-Truppen auf syrischen Öl- und Gasfeldern im Nordosten des Landes verhindern, dass Syrien seine eigenen Ressourcen nutzen kann.

Die Anwältin

Die politisch Interessierten, Aktivisten und Aktivistinnen, Oppositionelle und ehemalige Politiker sehen das Verfassungskomitee in Genf skeptisch. Manche fragen sich, warum das Komitee in Genf und nicht in Syrien tagt und warum ihm so viele Mitglieder angehören. »...