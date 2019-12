Ein Opel-Astra umringt von Menschen bei der Automesse IAA 2015 in Frankfurt am Main Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Michael Lohscheller gibt sich optimistisch. Der Opel-Chef sieht in der Bildung eines «noch schlagkräftigeren Konzerns» für seine Marke und die deutschen Opel-Standorte «viele neue Chancen». Opel werde auch im neuen Konzern «die einzige deutsche Marke sein und für deutsche Ingenieurskunst stehen», verkündete er angesichts der am Mittwoch besiegelten Fusion des Opel-Mutterkonzerns PSA mit Fiat Chrysler. «Wir werden global und elektrisch», so seine Prognose.

Durch die Megafusion der beiden Autobauer, der Wettbewerbsbehörden noch zustimmen müssen, entsteht der viertgrößte Autohersteller der Welt. Gemeinsam will man 8,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr absetzen und einen Umsatz von 170 Milliarden Euro erwirtschaften. Doch wegen der strikten Gewinnvorgaben - man plant mit einem jährlichen Plus von über elf Milliarden Euro - könnte es eng für die Beschäftigten beim Autobauer Opel werden.

So zeigt man sich beim IG-Metall Bezirk Mitte, der auch die verbliebenen deutschen Opelwerke Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach umf...

