Sie ist schon lange nicht mehr lebendig, aber sie ist auch nicht tot. Das wussten Sie nicht? Nun, jeder täuscht sich mal. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit: Jetzt kommt sie wieder auf uns zugewankt. Langsam, aber stetig, ohne innezuhalten. Die Bewegungen wirken unnatürlich eckig. Die leeren Augen quellen hervor, der Körper ist verkrümmt, als passten die Teile nicht zusammen, halb blutig, halb zerfetzt. Die Haare sind nur wüstes Gestrüpp. Spuren eines harten Kampfes sind nicht zu übersehen. Hier und da fehlt schon ein Stück. Der Unterkiefer zum Beispiel, was das Sprechen schwer macht. Und doch hört man sie monoton vor sich hin brabbeln: »Ohne Atomenergie erreichen wir die Klimaneutralität nicht«, »Rettet uns die Atomkraft vor dem Klimakollaps?«, »War der Atomausstieg ein Fehler?«, »Zurück zur Atomenergie?«, »Union erwärmt sich für Kernkraft«. Bitte ziehen Sie einschlägiges Filmmaterial zurate, falls Sie nicht wissen sollten, wie man sich einer Zombie-Debatte entledigt. rst

