US-Invasion in Panama: ein US-amerikanischer Soldat im Dezember 1989 mit einem Gefangenen, dem die Augen verklebt wurden. Foto: dpa

Am 20. Dezember 1989 marschierten die USA in Panama ein. Warum?

Die US-Regierung wollte die Kontrolle über Panama behalten und verhindern, dass sich das Land eigenständig entwickelt. Alle Gründe, die die USA für die Invasion anführten, waren vorgeschoben. Um Demokratie ging es nicht. Für das Leben der US-Amerikaner in der Kanalzone bestand nie eine Gefahr. Und den Militärdiktator Manuel Noriega hätten sie ohne Probleme gezielt gefangen nehmen können, die Mittel dazu hatten sie. Das alles weiß ich heute, damals wusste ich es nicht.

Sie waren 15 Jahre alt, als US-Soldaten El Chorillo zerstörte. Wie haben Sie den Beginn der Invasion erlebt?

Am Abend des 19. Dezember lernte ich für eine Chemieprüfung, die ich am nächsten Tag haben sollte. Gegen halb zehn habe ich mich hingelegt. Zwischen elf und halb zwölf hörte ich plötzlich ein lautes Raunen und Brummen in der Luft, als ob ein Unwetter aufziehen würde. Gegen viertel vor ei...