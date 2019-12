Wenn Wladimir Putin zur Pressekonferenz lädt, wird es eng. Foto: AFP/Alexander Nemenov

Während die inzwischen 15. »Große Pressekonferenz« Wladimir Putins am Donnerstag gerade in die dritte Stunde ging, twitterte Margarita Simonjan, Chefin von »Rossija Sewodnja«: »Wenn jemand bezweifelte, ob der Chef noch eine Amtszeit anstrebt: Er tritt nicht an.« Damit interpretierte sie die Anregung des Präsidenten vor der Rekordkulisse von 1895 akkreditierten Journalisten aus dem In- und Ausland, aus der Verfassung das Wörtchen »hintereinander« zu streichen. Das würde die Präsidentschaft der Russischen Föderation eindeutig auf zwei Amtszeiten beschränken. Putin verlässt den Kreml 2024 und baut wohl auch keine Hintertür ein.

Begonnen hatte Radio »Majak« durchaus verfänglich mit schneearmem Wetter und damit dem Klimawandel. Russland liege hinter den USA, China der EU auf dem vierten Platz, reihte der Präsident sein Land ein. Es gehöre damit nicht zu den allergrößten Verschmutzern. Der Klimawandel könne auch unabhängig von der Einwi...