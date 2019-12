Was wollte Banksy uns damit sagen, als er sein Bild, das eben erst für mehr als eine Million Pfund versteigert worden war, schredderte? Auf die Absurdität aufmerksam machen, dass es Menschen gibt, die viel Geld für ein paar Farbkleckser ausgeben? Zerstörung als kreativer Drang? Das Schredder-Bild hängt mittlerweile - unter neuem Namen - in der Staatsgalerie Stuttgart. Aus Kunst mach Kunst, indem du sie zerstörst. Einen Schritt weiter ging David Datuna auf der Art Basel. Er schnappte sich eine mit Klebeband an der Wand befestigte Banane, die unter dem Titel »Comedian« gerade für 120 000 Euro verkauft worden war. Und aß sie auf. Datuna nennt seine Performance »Hungry Artist«. Auf Instagram schrieb er: »Ich liebe Maurizio Cattelans Kunst, und ich liebe diese Installation wirklich. Sie ist köstlich.« Die Banane war futsch, das Kunstwerk aus Sicht der verantwortlichen Galerie nicht: Die Frucht sei austauschbar, hieß es - und so wurde es auch gemacht. jot