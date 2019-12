Julian Nagelsmann (r.) macht als Trainer sowohl Spieler wie Timo Werner (M.) und Lukas Klostermann als auch Mannschaften besser. Foto: imago images/Karina Hessland

Wenn RB Leipzigs Fußballer nach Spiel gegen den FC Augsburg und der Weihnachtsfeier am Samstagabend in den Weihnachtsurlaub gehen, bekommen sie von Julian Nagelsmann Gepäck mit auf den Weg. Nicht etwa Geschenke nehmen die Spieler mit in die Winterpause mit, sondern einen »Koffer voll Arbeit«, wie der Trainer nach dem 3:3 bei Borussia Dortmund sagte. RB Leipzig kann zwar mit einem Sieg gegen die formstarken Augsburger zum ersten Mal in der zehneinhalbjährigen Klubhistorie Herbstmeister der Bundesliga werden. Nagelsmann indes ist damit noch lange nicht zufrieden.

Bereits vor zehn Tagen, als RasenBallsport gerade mit einem 2:2 bei Olympique Lyon als Gruppenerster erstmals das Achtelfinale der Champions League erreicht hatte, hielt der 32-Jährige seinen Spielern und dem ganzen Klub demonstrativ den Spiegel vor. Während die Manager im Spielertunnel den Meilenstein priesen, redete sich der Trainer-Jungstar eine Etage weiter oben in Rage...