Das Land Brandenburg braucht einen neuen Verfassungsschutzchef. Frank Nürnberger, bisheriger Leiter der Verfassungsschutzabteilung im Innenministerium, ist am Donnerstag überraschend entlassen worden. In einer am gleichen Abend in Potsdam veröffentlichten Mitteilung heißt es in dürren Worten, der 48-Jährige sei »mit sofortiger Wirkung von der weiteren Dienstausübung entbunden«. Grund für diese Entscheidung v...