Hat Widerstand gegen die unsäglichen Zustände noch einen Sinn? Nehmen wir nur dieses Jahr 2019: Brexit-Drama, Trump-Tiraden, Buschbrände, Klimawandel - was kann man schon dagegen tun? Und nun wird Florian Silbereisen auch noch »Traumschiff«-Kapitän. Aber nein, liebe Freunde, Bange machen gilt nicht. Es gibt durchaus realistische Ziele, für die zu kämpfen sich lohnt. Beispielsweise hat ja seinerzeit ein Hobbybastler namens Gott in sieben Tagen die Welt erschaffen, wie die populärwissenschaftliche Literatur nachweist (und dabei hat er auch noch einen Tag blaugemacht). Rom wurde ebenfalls in sieben Tagen errichtet. Oder waren es sieben Hügel? Egal, Hauptsache sieben. Denn es wird doch möglich sein, dieses blöde Jahr 2019 innerhalb von sieben Tagen zur Strecke zu bringen. Sammeln Sie Unterschriften, schreiben Sie Petitionen, überzeugen Sie Ihre Nachbarn, halten Sie Mahnwachen ab! Stehen Sie auf! Und in sieben Tagen werden Sie sehen: Nichts ist unmöglich. wh