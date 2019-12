Noch ist das Gesprächsangebot vage, doch man muss Stoltenberg zustimmen: Gerade in Zeiten, in denen es Schwierigkeiten gebe, sei es wichtig, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Und Schwierigkeiten zwischen der NATO, einzelnen Mitgliedsstaaten und Russland gibt es seit 2014 wieder mehr als genug.

Der Westen wirft Russland vor, die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert zu haben und die prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen. Moskau, so heißt es, provoziere mit asymmetrischen Mitteln und verstärke die Cyberkriegsfähigkeit. Russland kritisiert die weiter vorangetriebene NATO-Osterweiterung. Vor allem die Stationierung von Allianztruppen in Polen sowie den baltischen Staaten. Der INF-Vertrag über ein Verbot landgestützter nuklear bestückbarer Mittelstreckenraketen, der zwischen den USA und der Sowjetunion vor allem für mehr Siche...