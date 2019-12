Rainer Balcerowiak über Wahlerfolge der Grünen, die Ohnmacht von Union und SPD und eine LINKE, die in der Mitte der Gesellschaft auf Stimmenfang ist

Die LINKE kann mit Kritik am grünen Modernisierungskonzept für den Kapitalismus und Beteiligung an konkreten gesellschaftlichen Kämpfen punkten

Unser täglicher Newsletterbringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der- und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Wenn sich die SPD unter ihrer neuen Führung auf » sozialdemokratische Grundwerte « zurückbesinne, dann öffne dies »den Weg für einen Richtungswechsel in der Politik«, sagte er. Ziel müsse dabei eine Regierung ohne Beteiligung der Union sein. »Dass weder das soziale Programm der SPD noch das ökologische Programm der Grünen mit der CDU umsetzbar ist, kann niemand ernsthaft leugnen«, sagte Riexinger.

Berlin. LINKEN-Chef Bernd Riexinger hat die Grünen vor einer Koalition mit der Union nach der nächsten Bundestagswahl gewarnt. Die Grünen müssten »endlich entscheiden, ob sie einen Politikwechsel wollen oder ob sie sich lieber weiter die Option schwarzer Politik mit grünem Anstrich offen halten«, sagte Riexinger der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Der Parteichef plädierte für ein Linksbündnis auf Bundesebene, für das er nach eigenen Worten gute Voraussetzungen sieht.

In mehreren Bundesstaaten blockieren Republikaner in Staatsparlamenten von Städten beschlossene Lohnuntergrenzen

Kritische Journalisten, Umweltaktivisten und Indigene sind in den Philippinen tödlichen Repressionen ausgesetzt

Der Papst mahnt einen menschlichen Umgang mit Flüchtlingen an - geprägt ist die Debatte von anderen Maßstäben

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!