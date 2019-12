Einsturzgefährdet: Hauptgebäude mit Resten der Inschrift »Säuglings- und Kinderkrankenhaus« am Portal Foto: nd/Ulli Winkler

Bröckelnde, beschmierte Fassaden, leere Fensterhöhlen, eingestürzte Dachstühle und Treppenhäuser, Unrat in allen Räumen. Es muss den Mitarbeitern der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) bei der Objektbegehung Anfang Dezember schwer gefallen sein, sich inmitten des hoffnungslosen Verfalls eine Zukunft für das einstige Kinderkrankenhaus im Ortsteil Weißensee vorzustellen.

Im Oktober 2018 hatte die landeseigene BIM nach einem langwierigen Rechtsstreit die Rückübertragung der Liegenschaft in der Hansastraße 178-180 beurkunden lassen. Ein Käufer aus Russland hatte das denkmalgeschützte Gebäudeensemble 2005 erworben, angeblich, um daraus ein wissenschaftliches Zentrum zur Krebsforschung zu machen. Wegen Nichteinhaltung aller Vertragszusagen hatte das Landgericht Berlin im Januar 2015 die Rückgabe des Gebäudes an den Berliner Liegenschaftsfonds verfügt. 2019 ist die Immobilie an das Land Berlin zurück übertragen worden, die BIM wurd...