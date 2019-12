Karl Geiger fliegt in diesem Winter so beständig gut, dass er als einer der Favoriten in die Vierschanzentournee geht. Foto: imago images/Sammy Minkoff

Wie schätzen Sie die aktuelle Leistungssituation im Team ein?

Bundestrainer Stefan Horngacher geht als Nachfolger des erfolgreichen Werner Schuster in seine erste Vierschanzentournee mit den deutschen Skispringern. Erfahrung hat der 50-jährige Österreicher genug: Als polnischer Chefcoach hat er Kamil Stoch zu zwei Gesamtsiegen geführt. Horngacher sprach mit Lars Becker über die deutschen Chancen, die von ihm vorgenommenen Änderungen im Trainerteam und Training sowie geheime Materialplanungen. Foto: imago images/Feichter

Karl Geiger ist natürlich top: In allen Springen immer unter den besten Sieben, das spricht für sein sehr gutes, stabiles Niveau. Stephan Leyhe hat schon zwei Top-Ten-Plätze stehen und ist auf dem Weg nach oben. Die Springer aus dem Anschlusskader machen es sehr gut, bringen wie Pius Paschke ihre besten Ergebnisse. Mit Richard Freitag haben wir einige technische Abläufe zu verbessern, er bekommt die Symmetrie in der Anfahrtshocke nicht richtig hin. Markus Eisenbichler hat die Saison begonnen wie die Jahre zuvor - mit großen Erwartungen, hatte dann aber vor Wisla Knieprobleme und einen unglücklichen Einstieg in den Winter. Es folgte ein Sturz in Rukka. In Summe hat das an seinem Selbstverständnis genagt. Wenn er zu seinen guten Sprüngen zurückfindet, ist er schnell wieder vorn dabei.

Wo sehen Sie die Gründe, dass der Start insgesamt im Team nicht optimal verlaufen ist?

Ich glaube, dass es auch daran liegt, dass unsere Topspringer in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren. Daran wollten sie natürlich anschließen. Aber zum einen entwickelt sich der Sport fortwährend weiter und zum anderen dauert es seine Zeit, bis daraus resultierende Veränderungen, die ich im Trainerteam und Training vorgenommen habe, greifen. Zudem haben andere Nationen wie die Norweger und Österreicher aufgeholt.

Mit welchen Zielen gehen Sie mit ihrem Team in die Vierschanzentournee?

Ich gehe da positiv rein. Nach derzeitigem Stand ist es ein realistisches Ziel, dass wir in der Gesamtwertung zwei Springer unter die besten Zehn bringen. Wenn es davon einer aufs Podest schafft, wäre das mein Wunschresultat. Unser Vorteil diesmal ist: Wir können nur gewinnen. Es erwartet momentan niemand von uns, dass ein Deutscher die Tournee gewinnt. Deshalb bleiben die Jungs im Arbeitsmodus und machen sich hoffentlich keinen so großen Kopf.

Genau an diesem Erfolgsdruck ist Karl Geiger im vergangenen Jahr noch bei der Tournee gescheitert.

Er ist im vergangenen Jahr nach seinem Sieg bei der Generalprobe für die Tournee in Engelberg mit großen Erwartungen reingegangen und gescheitert. Aber Karl ist seitdem viel stabiler geworden, das wird ihm helfen. Natürlich ist es eine Riesenherausforderung für ihn, wenn er da in Oberstdorf in seiner Heimat in die Tournee startet und jeder klopft ihm auf die Schulter. Aber er ist sehr gereift, kann nun den letzten Schritt machen und ganz vorn reinspringen. Seine Sprünge waren bislang stabil gut, aber noch nicht stabil sehr gut. Er hat noch Reserven. Und Karl ist auch einer, der so lange akribisch arbeitet, bis er sich diese Reserven erschlossen hat.

Wie schätzen Sie die Chancen des dreimaligen Weltmeisters Markus Eisenbichler ein?

Markus braucht Wettkampferfolge, Sprünge, die ihm Selbstbewusstsein geben - dann passt das und er ist wieder ganz schnell vorn dabei. In Klingenthal hat er gemerkt, dass schon ein mittelmäßiger Sprung reicht, ein ordentliches Resultat zu erzielen. Er muss sich seine emotionalen Ressourcen erschließen, wie es ihm bei der WM gelungen ist. Dann ist er zu allem fähig.

Den einstigen Vorflieger Severin Freund werden wir bei der Tournee leider nicht sehen.

Die Rückenprobleme scheinen überwunden zu sein, er kann wieder schmerzfrei trainieren. Severin macht einen guten Eindruck, aber braucht noch ein bisschen Zeit. Er geht bald wieder auf die Schanze und dann werden wir sehen, wie schnell er wieder fit wird und wann er wieder in den Weltcup einsteigen kann. Für die Tournee ist er keine Option. Die Skiflug-WM am Ende der Saison könnte ein Ziel sein, auf das er hinarbeitet.

Welche Änderungen haben Sie bei den teaminternen Abläufen zur Tournee vorgenommen?

Die Zuständigkeiten im Betreuerstab sind ganz klar abgesteckt. Jeder Springer weiß genau, an wen er sich zu wenden hat. Auch den während der Tournee so wichtigen Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben wir weiter optimiert. Wir werden die Vorbelastung und das Aufwärmen abseits der Schanze machen. Wenn du direkt an der Schanze bist, hast du schon bei den Imitationssprüngen fünf Kameras vor dem Gesicht. Wir machen ein paar andere Sachen, um neue Reize für die Athleten zu setzen.

Kann das dabei helfen, die psychische Belastung bei den beiden Heimspringen zu reduzieren?

Oberstdorf ist immer die größte Challenge, dann müssen wir noch Garmisch meistern. Natürlich sind die Heimspringen mit all den Erwartungen immer die größte Herausforderung. Danach wird es in Innsbruck und Bischofshofen leichter, auch wenn es die österreichischen Fans nicht so gut finden, wenn die Deutschen gut sind.

Haben Sie denn beim Material noch etwas für die Tournee in petto?

Natürlich ist das streng geheim, was wir für die Tournee planen (lacht). Im Ernst: Es gibt immer ein paar Reserven, die man sich für die Tournee zurückhält. Wir haben etwas im Köcher, was noch einen kleinen Impact bringen sollte. Allerdings bewegen wir uns nicht am absoluten Limit, auch um prophylaktisch möglichen Verletzungen vorzubeugen.

Wer sind für Sie die ultimativen Tourneefavoriten?

Geiger und Eisenbichler (lacht). Ich will mich da nicht festlegen, denn bislang hat sich keiner so richtig abgesetzt. Ryoyu Kobayashi und Stefan Kraft haben schon tolle Leistungen gezeigt, aber sind nicht weit weg. Wenn Kamil Stoch richtig gut zu springen anfängt, ist er auch ein Anwärter.