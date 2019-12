Jerusalem. Als Reaktion auf einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat Israel erneut mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet bombardiert. Die Luftwaffe habe in der Nacht zum Donnerstag mehrere Stellungen der radikalislamischen Hamas unter Beschuss genommen, teilte die israelische Armee mit. Militante Palästinenser hatten am Mittwochabend eine Rakete auf den Süden Israels abgeschossen. Das israelische Raketenabwehrsystem habe sie aber rechtzeitig abgefangen, teilte das Militär mit. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu musste wegen des Beschusses eine Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Aschkalon unterbrechen.

Netanjahu machte in Aschkalon Wahlkampf im parteiinternen Entscheid über d...