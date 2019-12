Ein sowjetisches Panzerfahrzeug auf Patrouille in der afghanischen Hauptstadt Kabul, Februar 1980 Foto: akg/AP

Weihnachten 1979 war gerade vorbei, da druckte das »Neue Deutschland« - wie alle Zeitungen in der DDR - eine Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur ADN, die zuvor in der SED-Parteizentrale mit einiger Besorgnis formuliert worden war: »In der Demokratischen Republik Afghanistan ist die wahre Volksmacht proklamiert worden und die Revolution vom April 1978 in eine neue Etappe getreten ...« Zitiert wurde aus einer Radiorede, die der »inzwischen zum Generalsekretär des ZK der Demokratischen Volkspartei Afghanistans (DVPA) und Vorsitzenden des Revolutionsrates gewählte Babrak Karmal im Namen und Auftrag des Zentralkomitees der DVPA, des Revolutionsrates und der Regierung der Demokratischen Republik Afghanistan« gehalten hatte.

Die Nachricht ließ nicht erkennen, wie viel Leid die Völker Afghanistans daraufhin erfahren sollten. Und auch nicht, wie sehr die Sowjetunion, assistiert von ihren Verbündeten, die Idee des Sozialismus diskredit...