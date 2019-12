Gao: Ein Soldat der Bundeswehr steht am Flughafen nahe des Stützpunktes im Norden Malis. Foto: dpa/Michael Kappeler

Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer setzt in ihrem Ministeramt auf Offensive - ohne Rücksicht auf Verluste in der Großen Koalition. Als die Türkei in Nordsyrien einmarschierte, forderte sie eine internationale Sicherheitszone. Ohne Absprache mit dem Regierungspartner. Nun eskaliert der islamistische Terror in der Sahelregion. Prompt fordert Kramp-Karrenbauer ein robusteres Mandat für die Bundeswehr, die in Mali mit Soldaten und Soldatinnen an der europäischen EUTM-Mission und der UN-Mission MINUSMA beteiligt ist. Die sollen die malische Regierung bei der Wiederherstellung von Sicherheit und Stabilität im Land unterstützen. Erneut ohne Absprache, wie die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken moniert.

Wenn es der Ministerin ernst sei mit ihren außenpolitischen Vorschlägen, so die SPD-Chefin, «dann haben wir die Erwartung», dass sie diese gemeinsam mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) «in verantwortu...