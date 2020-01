Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen kann der Berliner Senat nach Einschätzung von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) kaum verhindern. »Unsere Einflussmöglichkeiten aufs Umwandlungsgeschehen sind bedauerlicherweise begrenzt, hier liegt die Kompetenz beim Bund«, sagte die Politikerin. Es gibt Befürchtungen, dass die Zahl der Umwandlungen nach dem Senatsbeschluss, die Mieten in Berlin für fünf Jahre einzufrieren, noch deutlich zunimmt.

Im Jahr 2018 wurden rund 12 800 Wohnungen umgewandelt, 3500 oder 21 Prozent weniger als im Jahr davor, wie aus Zahlen der zuständigen Senatsverwaltung hervorgeht. Die seit 2015 geltenden schärferen Regeln zur Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Berlin können den Trend of...