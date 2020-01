Im Gefängnis wegen unethischer Medizinforschung: He Jiankui Foto: dpa/AP/Mark Schiefelbein

Als der chinesische Biophysiker He Jiankui Ende 2018 bekanntgab, dass er mit der Genschere CRISPR/Cas9 künstlich befruchtete Embryonen genetisch verändert hat, erntete er weltweit Empörung. Auf einem Gentechnikerkongress in Hongkong, wo He seine Forschungsergebnisse genauer erläuterte, kritisierten auch einige der Erfinder der neuen, präzisen Genschere sein Vorgehen. He hatte für sein Projekt sieben Paare gefunden, bei denen ein Partner mit dem Aids-Erreger HIV infiziert war. In den künstlich befruchteten Embryonen veränderte er ein Gen, das gegen HIV schützen kann.

Das weltweit überwiegend negative Echo auf das Experiment rief die ...