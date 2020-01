In der dritten Welle des Black Metal kommt viel Musik mit, an die man sich wahrscheinlich bald nicht mehr erinnern wird. Aber auch einige Bands, die im Genre tatsächlich etwas bislang Ungehörtes kreiert haben. Krallice und Liturgy sind noch immer die Flaggschiffe: Intensitätsmusik von tendenziell überambitionierten Musikern, die, gerade weil sie oft zwei Ideen drüber sind, immer wieder Dynamiken finden und Lärmwände hochziehen, die man so, in dieser Verdichtung, dann doch noch nicht kannte. Zumindest nicht im Metal.

Sun Worship aus Berlin schließen hier an - mit Hipster-Vollbart und Trucker-Käppi auf der Bühne, die Gesichter ungeschminkt. Auch anderer satanischer Firlefanz ist nicht zu entdecken.

Insbesondere Liturgy wurde immer wieder Verrat am wahren Black Metal vorgeworfen. Im szeneinternen Shitstorm gegen die Band spielten auch Anti-Intell...