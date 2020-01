Wie die Polizei mit begrenztem Personal und begrenzten Mitteln eine solche großflächige, ohnehin zweifelhafte Kontrolle des öffentlichen Raums umsetzen soll, erklärte der CDU-Law-and-Order-Politiker erst gar nicht. Offenbar färbt das großmäulige Agieren der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus immer stärker auf die Unionsfraktion ab. Mit kluger, sachorientierter und fachlich versierter Oppositionspolitik haben die inhaltsleeren CDU-Vorstöße jedenfalls wenig zu tun. Und für das ohnehin vergiftete politische Klima ist der schrille CDU-Populismus eine weitere Belastung. Denn konstruktive Oppositionsarbeit ist in einer Demokratie unerlässlich.

Kaum ein Tag vergeht, an dem die CDU-Fraktion und ihr Vorsitzender Burkard Dregger nicht mit immer neuen unrealistischen Forderungen reüssieren. Hier ein paar Beispiele aus den vergangenen Tagen: Dregger fordert Expresszüge für die U-Bahn. Wie die U-Bahn-Züge sich unterirdisch auf einer Linie bei den derzeitigen Taktungen überholen sollen, diese Antwort bleibt der CDU-Fraktionschef freilich schuldig. Ebenso weltfremd ist die Forderung, auf Supermärkte Schulen zu bauen. Dass noch im Juni dieses Jahres CDU-Parteifreund Kai Wegner forderte, ebenjene Supermärkte mit Wohnungen zu überbauen - geschenkt. Am Donnerstag verkündete Dregger, der innerparteilich nicht unumstritten ist, dass er die Böllerverbotszonen ausweiten würde.

