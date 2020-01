750 zusätzliche Soldaten entsenmdet / Trump macht Iran für Ausschreitungen in Bagdad verantwortlich

Tausende Iraker belagerten US-Botschaftsgelände in Bagdad / Iran verurteilt Luftangriffe

Irans oberster Führer droht den USA »schwere Rache« an Iranischer Top-General bei US-Luftangriff getötet / US-Demokraten warnen vor weiterer Eskalation

Der iranische General Kassem Soleimani war bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Raketenangriff in der Nacht zum Freitag in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Soleimani war Kommandant der Al-Kuds-Brigaden, die zu den Revolutionsgarden gehören und für Auslandseinsätze zuständig sind.

Der populistische Volkstribun und Prediger spielt seit Jahren eine zentrale Rolle in der Politik im Irak. Mit einem einzigen Tweet kann er Hunderttausende auf die Straße rufen.

Bagdad. Der einflussreiche irakische Schiitenführer Moktada al-Sadr hat nach dem tödlichen US-Angriff auf den iranischen Elite-General Ghassem Soleimani seine Miliz wieder zum Kampf gerufen. Über den Kurzbotschaftendienst Twitter rief er die Kämpfer seiner vor gut einem Jahrzehnt offiziell aufgelösten Mahdi-Armee am Freitag auf, sich »bereit zu halten«. Während der jahrelangen US-Präsenz im Irak war die etwa 60.000 Mann starke Mahdi-Armee von al-Sadr lange der mächtigste Gegner der US-Truppen.

Moktada al-Sadr ist populistischer Volkstribun und Prediger und spielt seit Jahren eine zentrale Rolle in der Politik im Irak

