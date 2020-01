Olaf Standke über das offizielle Ende der politischen Sommerpause in den USA

»Für den Luftschlag gab es keine Autorisierung«, kritisierte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi die Tötung von Qasem Soleimani. Die US-Demokraten versuchen, eine Eskalation gegenüber Iran zu verhindern, auch in Gesetzesform. Im vergangenen Sommer hatte das seit 2019 wieder von einer Demokratenmehrheit kontrollierte US-Repräsentantenhaus dafür gestimmt, das Gesetz zur »Autorisierung von Militärgewalt« gegen die Terrorgruppe al-Qaida von 2001 aufzuheben. Mit dem Gesetz hatten sowohl die Bush- als auch die Obama-Administration die Durchführung von Militärschlägen gegen echte oder vermeintliche »Terroristen« ohne Parlamentszustimmung gerechtfertigt. Weil der republikanisch kontrollierte US-Senat der Maßnahme aber nicht zugestimmt hatte, bleibt es in Kraft. mwi

Korkenzieher, Modeschmuck, Vogelhäuschen. Helmut Glantz sammelt alles rund um die Katze. Ein Besuch in seinem privaten Museum in Berlin.

Premier Morrison will Arbeitsplätze schützen

Das »Oma-Lied« als Start in die neuen zwanziger Jahre.

Nach den Ausschreitungen zu Silvester in Connewitz werden kritische Fragen zum Verhalten der Polizei laut

